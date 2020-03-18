Идрис Эльба обвинил жену премьера в том, что она заразила его коронавирусом



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47-летний Идрис Эльба сейчас находится на карантине

Британец сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным.

Звездный актер трилогии «Тор» подробно рассказал о своем заболевании. Идрис записал ролик с обращением, где назвал самую вероятную причину заражения COVID-19. По словам актера, две недели назад он встречался с Софи Трюдо, женой премьер-министра Канады, у которой также выявили заболевание.

«Инфекцию обнаружили у меня 4 марта. Именно тогда я встречался с человеком, который имеет положительный тест. Я был рядом с ним», - пояснил Эльба. Актер говорит о дне, когда он и супруга Джастина Трюдо встречались на благотворительном мероприятии на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Идрис также сообщил, что сейчас его жена Сабрина ждет результатов теста на коронавирус. На вопросы поклонников, почему супруга не изолировалась от него, актер ответил, что она сама решила быть рядом с ним в этот сложный период.

«Она в порядке, только волнуется. Сегодня Сабрина наконец-то смогла сдать тест, и мы благодарны за это. Для уточнения: она хотела быть со мной, несмотря на положительный диагноз. За это я люблю ее еще больше», - уточнил Идрис.

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