Скончался известный украинский художник и поэт

Зморович во время гастролей в Чикаго, 1994

На 75-м году жизни умер известный украинский художник и поэт Юрий Зморович

8 февраля не стало украинского художника, скульптора и поэта Юрия Зморовича. Ему было 74 года. О трагедии на своей странице в Facebook сообщил киевский поэт и издатель Дмитрий Бураго. Причина смерти не уточняется.

«Ушел из жизни выдающийся киевлянин – Юрий Валентинович Зморович. Композитор и художник, поэт и режиссер, Юра обладал уникальным чутьем в искусстве. И, кажется, не было области человеческих знаний, не увлекавшей его», – отметил Дмитрий.

Юрий Валентинович Зморович был инициатором и участником множества международных культурных проектов. Часто для своих выступлений он использовал творческие псевдонимы – Zmorro (Зморро) и Минималиссимус.

С 1960-х годов Юрий писал стихи, которые публиковались в нескольких журналах. А в 2006 году вышла его книга избранных стихотворений «Минималиссимус».

Как композитор и исполнитель, Зморович любил спонтанную импровизацию, фри-джаз, раннюю музыку. Играл на саксофонах (сопрано, альт, тенор, баритон, C-Melody), бас-кларнете, флейтах (включая альтовую и флейту пикколо), этнических деревянных духовых инструментах и клавишных. Также он является автором музыки для собственных документальных фильмов: «Портрет без лица. Александра Экстер» и «И мир его не поймал. Григорий Сковорода».

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