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    Жизнь

    Скончался известный украинский художник и поэт

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    <p>Зморович во время гастролей в Чикаго, 1994</p> - Скончался известный украинский художник и поэт

    Зморович во время гастролей в Чикаго, 1994

    На 75-м году жизни умер известный украинский художник и поэт Юрий Зморович

    8 февраля не стало украинского художника, скульптора и поэта Юрия Зморовича. Ему было 74 года. О трагедии на своей странице в Facebook сообщил киевский поэт и издатель Дмитрий Бураго. Причина смерти не уточняется.

    «Ушел из жизни выдающийся киевлянин – Юрий Валентинович Зморович. Композитор и художник, поэт и режиссер, Юра обладал уникальным чутьем в искусстве. И, кажется, не было области человеческих знаний, не увлекавшей его», – отметил Дмитрий.

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    Юрий Валентинович Зморович был инициатором и участником множества международных культурных проектов. Часто для своих выступлений он использовал творческие псевдонимы – Zmorro (Зморро) и Минималиссимус.

    С 1960-х годов Юрий писал стихи, которые публиковались в нескольких журналах. А в 2006 году вышла его книга избранных стихотворений «Минималиссимус».

    Как композитор и исполнитель, Зморович любил спонтанную импровизацию, фри-джаз, раннюю музыку. Играл на саксофонах (сопрано, альт, тенор, баритон, C-Melody), бас-кларнете, флейтах (включая альтовую и флейту пикколо), этнических деревянных духовых инструментах и клавишных. Также он является автором музыки для собственных документальных фильмов: «Портрет без лица. Александра Экстер» и «И мир его не поймал. Григорий Сковорода».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

    Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

    Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.

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    Теги: Facebook модель певица
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