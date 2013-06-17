Следствие ведут экстрасенсы: Хаял Алекперов и Жанна Шулакова расскажут, кто убил молодую девушку

Сегодня поклонники проекта увидят очередное расследование ясновидящих

Хаял Алекперов и Жанна Шулакова отправятся в село Лежино Запорожской области, чтобы выяснить, кто виновен в гибели 23-летней девушки, которую нашли мертвой посреди поля! Юная Алина Дякова работала в Запорожской областной больнице. Она получила повышение, о котором так давно мечтала – должность старшей медсестры. Но уже через две недели



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Сегодня поклонники проекта увидят очередное расследование ясновидящих

Хаял Алекперов и Жанна Шулакова отправятся в село Лежино Запорожской области, чтобы выяснить, кто виновен в гибели 23-летней девушки, которую нашли мертвой посреди поля!

Юная Алина Дякова работала в Запорожской областной больнице. Она получила повышение, о котором так давно мечтала – должность старшей медсестры. Но уже через две недели какой-то изверг поставил крест на всех мечтах и надеждах девушки.

В последний раз ее видели 13 декабря. По дороге с работы Алина заехала к бабушке в село Новостепнянское, неподалеку от Запорожья, чтобы передать ей лекарства. Оттуда девушка должна была отправиться в соседнее село. Однако на маршрутку она так и не села, а матери по телефону сказала, что находится на кладбище.

В отчаянии мать обратилась в полицию. Не дожидаясь отведенных законом трех дней, правоохранители начали поиски! К ним присоединились и односельчане.

«Пропавшую нашли 15-го декабря, через 2 дня после исчезновения. Тело Алины находилось в поле, неподалеку от села Новоалександровка, что в 5-ти километрах от села Лежино, куда девушка направлялась в свой последний вечер. Алина была раздета, руки и ноги - связаны, а на голову надет черный полиэтиленовый пакет. Девушка была мертва», - описала происшествие эксперт проекта Катерина Маличенко.

Во время расследования экстрасенс Хаял Алекперов шокирует сказанным: «Когда я спрашиваю, кто убийца, священная книга отвечает: ищи руку с крестом. К тому же, девушка звонила матери с кладбища. Меня это наводит на мысль о ритуальном убийстве».

Смогут ли экстрасенсы раскрыть убийство и рассказать родственникам, что же на самом деле произошло, поклонники узнают сегодня вечером.