Экстрасенсы спешат на помощь! Украинка лишилась дара речи из-за потусторонней силы

Сегодня выйдет второй премьерный выпуск мистического телевизионного проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Ясновидящая Ольга Калинова и таролог Яна Пасынкова попытаются помочь украинке, которая лишилась дара речи. Героиня убеждена, что причина тому – действие потусторонней силы. Пятидесятидвухлетнюю Любовь Хижняк близкие и знакомые знают, как добрую и порядочную женщину, а также доброжелательную соседку. Увлечение всей ее жизни – это



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Сегодня выйдет второй премьерный выпуск мистического телевизионного проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Ясновидящая Ольга Калинова и таролог Яна Пасынкова попытаются помочь украинке, которая лишилась дара речи. Героиня убеждена, что причина тому – действие потусторонней силы.

Пятидесятидвухлетнюю Любовь Хижняк близкие и знакомые знают, как добрую и порядочную женщину, а также доброжелательную соседку. Увлечение всей ее жизни – это местный вокальный ансамбль. Там Люба была солисткой, голосом которой очаровывались все вокруг.

Но два года назад произошло невероятное! Однажды утром Люба позвонила невестке, но не смогла произнести ни слова… Женщина ни с того, ни с сего потеряла дар речи. Что случилось с ее голосом, было загадкой. Травм или стрессов, которые привели бы к этому, у Любы не возникало. Родственники убеждены, что исчезновение голоса не может быть наследственным, ибо в семье ни у кого не было подобной проблемы.

Люба вместе с родными бросилась к врачам с подозрением на инсульт. Но результаты МРТ показали, что вспышек инсульта в мозге нет. Два года семья скиталась государственными больницами, частными клиниками и медицинскими институтами по всей Украине. Но нигде не могли установить точный диагноз. И только при обследовании в нейрохирургическом институте Харькова врачи пришли к выводу, что случай Любы похож на редкий синдром Лу Герига. Болезнь, как правило, вызывает у человека атрофию, паралич конечностей и потерю голоса. Однако Люба нормально ходит и справляется с хозяйством. Единственное, чего она не может делать – это говорить.

За два года всегда веселая и жизнерадостная Люба превратилась в замкнутую женщину. Она почти не выходит из дома и мало с кем общается. Люба больше не приходит на репетиции, не ездит на концерты.

Женщина умоляет экстрасенсов помочь ей, ведь уверена, что дар речи у нее забрала нечистая сила! Но самый большой страх Любы – что следующими жертвами могут стать ее дети и внуки. Проект «Следствие ведут экстрасенсы» - последний шанс женщины на спасение.

«Я вижу на вашей шее черные отпечатки рук – это след нечистой силы. Именно она забрала ваш голос», – скажет ясновидящая Ольга Калинова во время расследования.

Что за мистическая сила украла голос у Любы, а теперь пытается убить несчастную женщину поклонники проекта узнают уже сегодня вечером.