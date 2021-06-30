«Слуга» народа засветила в Раде сумочку за 133 тысячи (фото)

Средняя зарплата депутата составляет 40 000 гривен

Депутат от «Слуги народа» Оксана Дмитриева выгуляла в Раду дорогу брендовую сумку из своей коллекции.

30-го июня политик появилась в Верховную Раду с сумочкой от Dior, стоимость которой $ 4900 или 133 000 гривен. Фото Дмитриевой опубликовал на странице в Facebook фотокорреспондент Александр Гончаров.

Напомним, что средняя зарплата депутата составляет 40 000 гривен.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.