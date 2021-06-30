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    «Слуга» народа засветила в Раде сумочку за 133 тысячи (фото)

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    Фото: Оксана Дмитриева / Facebook - «Слуга» народа засветила в Раде сумочку за 133 тысячи (фото)

    Фото: Оксана Дмитриева / Facebook

    Средняя зарплата депутата составляет 40 000 гривен

    Депутат от «Слуги народа» Оксана Дмитриева выгуляла в Раду дорогу брендовую сумку из своей коллекции.

    30-го июня политик появилась в Верховную Раду с сумочкой от Dior, стоимость которой $ 4900 или 133 000 гривен. Фото Дмитриевой опубликовал на странице в Facebook фотокорреспондент Александр Гончаров.

    Напомним, что средняя зарплата депутата составляет 40 000 гривен.

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    «Слуга» народа засветила в Раде сумочку за 133 тысячи (фото)
    «Слуга» народа засветила в Раде сумочку за 133 тысячи (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: деньги курьез
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    «Слуга» народа засветила в Раде сумочку за 133 тысячи (фото)