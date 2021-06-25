Провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу (видео)

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

В городе Ривне местная блогерша разделась в троллейбусе и продемонстрировала свои формы в ярком купальнике. Кондуктор бурно отреагировала на поведение девушки и стала громко возмущаться.

В результате блогершу хотели высадить из общественного транспорта. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале.

В кадре видно, как сначала девушка ехала в троллейбусе в темном платье, а затем у нее спросили, слабо ли ей раздеться в транспорте. После этого блогерша сняла наряд и осталась в одном цельном купальнике.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.