Смерть Галины Гатчинс. Американские СМИ назвали виновного

Ханна Гутьеррес-Рид не имела достаточного опыта работы с оружием, в чем сама призналась

Журналисты узнали о жалобах съемочной группы на работу специалистки по оружию на съемках

Специалиста по оружию фильма «Ржавчина», на съемках которого голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Гатчинс, Ханну Гутьеррес-Рид назвали неопытной и сообщили о жалобах на ее работу при съемках других картин ранее, пишет издание Daily Beast со ссылкой на источники в съемочной группе.

По информации осведомленных источников, ранее съемки были прекращены в ходе работы над вестерном «The Old Way», главную роль в котором играет известный актер Николас Кейдж, после того, как Гутьеррес-Рид дала пистолет 11-летней актрисе без надлежащей проверки. Источники также обвиняют Гутьеррес-Рид в халатности и недостаточной проверке оружия на съемочных площадках.

«Она была неосторожная с пистолетами, размахивала ими постоянно ... несколько раз было такое, что она заряжала оружие холостыми, но делала это так, что мы думали, это не безопасно», – рассказал источник из съемочной группы «The Old Way».

Как отмечает издание, при создании фильма «Ржавчина» съемочная группа сталкивалась с незапланированными выстрелами предоставленной Гутьеррес-Рид оружия как минимум дважды. На съемках не раз поступали жалобы, а некоторые члены съемочной группы за несколько часов до убийства оператора пошли с площадки за недовольства работой оружейника. Участники проекта, как отмечают источники издания, обвиняют в трагическом инциденте также помощника режиссера Дэйва Холлза, который передал заряженный пистолет Болдуину и заявил, что его использование безопасно. По заявлению участников съемок, Холлз также должен был проверить пистолет перед передачей реквизита актеру.

Американский актер Алек Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого на съемочной площадке фильма Rust в Мексике. Погибшая, 42-летняя фотографка и кинооператорка Галина Гатчинс, была украинкой, которая родилась и выросла в Киеве.

Галина Гатчинс закончила Киевский национальный университет по специальности «международная журналистика». В 2015 году Гатчинс закончила Американский институт кино, после чего начала снимать фильмы. В 2019 году она победила в номинации «Восходящая звезда» от издания American Cinematographer.