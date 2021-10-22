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    На съемках фильма Алек Болдуин случайно застрелил украинку. Что о ней известно

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    Галине Гатчинс было 42 года<br /><br /> - На съемках фильма Алек Болдуин случайно застрелил украинку. Что о ней известно

    Галине Гатчинс было 42 года

    instagram.com/halynahutchins/

    Пули попали в двух человек – у режиссера и оператора картины

    Американский актер Алек Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого на съемочной площадке фильма Rust в Мексике. Погибшая, 42-летняя фотографка и кинооператорка Галина Гатчинс, была украинкой, которая родилась и выросла в Киеве.

    Как сообщается на официальном сайте самой Гатчинс, «она выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении северных оленей и атомных подводных лодок».

    Галина Гатчинс закончила Киевский национальный университет по специальности «международная журналистика», ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных производствах в Европе.

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    На съемках фильма Алек Болдуин случайно застрелил украинку. Что о ней известно
    На съемках фильма Алек Болдуин случайно застрелил украинку. Что о ней известно
    На съемках фильма Алек Болдуин случайно застрелил украинку. Что о ней известно
    На съемках фильма Алек Болдуин случайно застрелил украинку. Что о ней известно
    На съемках фильма Алек Болдуин случайно застрелил украинку. Что о ней известно
    На съемках фильма Алек Болдуин случайно застрелил украинку. Что о ней известно
    На съемках фильма Алек Болдуин случайно застрелил украинку. Что о ней известно
    instagram.com/halynahutchins/

    Кроме того, в 2015 году Гатчинс закончила Американский институт кино, после чего начала снимать фильмы. В 2019 году она победила в номинации «Восходящая звезда» от издания American Cinematographer.

    Первой ее большой работой стал фильм «Заклятый враг» с Джо Манганьелло в 2020 году – он победил в номинации «Лучший фильм» на Sitges International Film Festival.

    Последней публикацией Галины в Instagram стало видео со съемок вестерна «Ржавчина», которое стало для нее роковыми.

    По словам представителя продюсерской компании Deadline, инцидент произошел во время сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами.

    Алек Болдуин
    Алек Болдуин

    Гатчинс была доставлена вертолетом в больницу Университета Нью-Мексико, где она была объявлена мертвой. Кроме того, пострадал режиссер Джоэл Соуз. Сейчас он находится в критическом состоянии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

    На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужем, но потом потребовал показать билет.

    «Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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    Теги: знаменитости кино актер шоу-бизнес
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    На съемках фильма Алек Болдуин случайно застрелил украинку. Что о ней известно