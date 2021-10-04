Стало известно, какой деликатес Елизавета II запретила подавать на стол

В резиденции Ее Величества повара ежедневно готовят шедевры кулинарного искусства. Но есть один продукт, который Елизавета II не выносит

Дворецкий королевы раскрыл секрет

Королева Великобритании Елизавета II отказывается есть блюдо, которое считается деликатесом во многих странах. Об этом рассказал бывший работник Букингемского дворца.

«Есть одна вещь, которая не нравится монархине. Об этом предупреждают перед визитом. В инструкции дворца указано: "Королева не любят устрицы"», — рассказал бывший королевский слуга Чарльз Оливер. Покойный супруг монархини принц Филипп также не ел этот деликатес.

Грант Гарольд, который много лет служил дворецким в монаршей семье, рассказал, что все ее представители отказываются от морепродуктов накануне важного мероприятия. «Это очень разумно. Мы не хотим, чтобы у члена королевской семьи случилась серьезная аллергия после пищевого отравления, особенно когда он находится в зарубежной поездке», — пояснил Гарольд.

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