Доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь

По словам доктора, если мужчина до двух часов ночи смотрит телевизор, вместо того чтобы заниматься любовью с женой, это действительно противно

Известный доктор-шоумен Евгений Комаровский в программе «Ранок з Україною» ответил на волнующие украинцев вопросы.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

Евгений Комаровский объяснил: «Причина этого вопроса в другом. Вы пытаетесь воздействовать на мужа, прикрываясь здоровьем ребенка. Но в данном случае прямой связи нет».

По словам ведущего, если мужчина до двух часов ночи смотрит телевизор, вместо того чтобы заниматься любовью с женой, это действительно противно.

«В такой ситуации, конечно, хочется написать доктору Комаровскому и попросить: «Скажите моему мужу, чтобы он обратил на меня внимание!» – сказал доктор.

Для нормальной интимной жизни еще очень важно, чтобы ребенок, тем более если ему уже 6 лет, не спал в постели с родителями.

«У нас все страшно боятся переселить ребенка в свою комнату. Даже если у вас одна комната, то проще всего поставить ширму, чтобы он не мешал вам любить друг друга, – сказал доктор Комаровский. – Но не придумывайте вместо этого вредность телевизора».

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