Tayanna готовится к большому сольному концерту в Киеве



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Tayanna Фото: прес-служба

Знаменитая артистка порадует поклонников ярким шоу и нежнім вокалом

28 сентября популярная певица Tayanna, недавно волновавшая воображение пикантными снимками с отдыха, выступит с большим сольным концертом в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Певица исполнит любимые всеми хиты («Фантастична Жінка», «Шкода», «Леля»), а также представит новые песни («Мурашки»)

«Сольный концерт в Киеве жду с нетерпением, ведь каждая встреча с моими слушателями – это особая магия музыки и любви, которая ощущается на протяжении всего выступления. А это очень заряжает и мотивирует, поэтому готовлю любимые и новые песни», – поделилась певица.

Ранее сообщалось, что Tayanna отказалась участвовать в Нацотборе «Евровидения».

Напомним, что в декабре 2017 года TAYANNA была удостоена одной из крупнейших украинских музыкальный премий «M1 Music Awards 2017» в номинации «Прорыв года», а в 2018 году певица получила сразу две статуэтки премии «Золота Жар-птиця» в номинациях «Клип года» и «Певица года».

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