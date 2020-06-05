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    Жизнь

    Тренд YouTube: видео с индусами, копающими бассейны

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    Тренд YouTube: видео с индусами, копающими бассейны

    Cтали очень популярны видео с обычными людьми, которые с помощью одной палки выкапывают бассейны

    Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. И пользователи YouTube с последний пунктом явно согласны.

    На сайте стали ну очень популярны видео с… обычными людьми, которые с помощью одной палки выкапывают бассейны и делают для себя настоящие оазисы покруче 5-звездочных отелей.

    Все ролики (их много, их выкладывают на разных каналах) длятся до 20 минут, и никакого экшена не происходит – просто человек несколько дней копает землю и носит воду. Но залипнуть можно всерьез! У видео по 45, 60, 80 миллионов просмотров.

    Все началось еще в 2018 году с одного очень популярного на YouTube видео на канале Primitive Survival Tool – двое парней выкопали бассейн вокруг скромной хижины в лесу. Кто ведет этот и другие «строительные» каналы так и осталось загадкой. Теперь же, в период карантина, тренд на эти ролики вернулся (этакая странная и затейливая альтернатива сериалам).

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    социальная сеть YouTube новости бассейн
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