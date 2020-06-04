  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Блогер сыграл главную тему из «Гарри Поттера» на стиральной машинке (видео)

    • Розсилка
    Блогер сыграл главную тему из «Гарри Поттера» на стиральной машинке (видео)

    В финале ролика блогер убегает в чулан под лестницей

    Блогер сыграл главную тему из «Гарри Поттера» на стиральной машинке

    В финале ролика блогер убегает в чулан под лестницей

    Американский блогер и музыкант Курт Шнайдер вместе со своим другом исполнил на стиральной машинке главную тему из фильмов про Гарри Поттера. Получившееся творение он опубликовал в TikTok.

    «Когда Гарри Поттер затеял стирку», — назвал видео Шнайдер. В конце ролика он эффектно скрылся в чулане под лестницей.

    В своем TikTok блогер делится и другими DIY-версиями известных песен. Вот переделка Take on Me группы a-ha:

    Помимо стиральной машинки Шнайдер использует и другие предметы быта. Тут он сыграл Yeah! Ашера с помощью печи:

    На YouTube у Шнайдера почти 13 миллионов подписчиков. Там у него, например, можно найти, как создать песню Билли Айлиш Bad Guy, не выходя из IKEA.

     Читайте также: Непоседливый хаски устроил погром на кухне и рассмешил сеть (видео)
    социальная сеть Билли Айлиш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ