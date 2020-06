Блогер сыграл главную тему из «Гарри Поттера» на стиральной машинке (видео)



В финале ролика блогер убегает в чулан под лестницей

В финале ролика блогер убегает в чулан под лестницей

Американский блогер и музыкант Курт Шнайдер вместе со своим другом исполнил на стиральной машинке главную тему из фильмов про Гарри Поттера. Получившееся творение он опубликовал в TikTok.

«Когда Гарри Поттер затеял стирку», — назвал видео Шнайдер. В конце ролика он эффектно скрылся в чулане под лестницей.

В своем TikTok блогер делится и другими DIY-версиями известных песен. Вот переделка Take on Me группы a-ha:

Помимо стиральной машинки Шнайдер использует и другие предметы быта. Тут он сыграл Yeah! Ашера с помощью печи:

На YouTube у Шнайдера почти 13 миллионов подписчиков. Там у него, например, можно найти, как создать песню Билли Айлиш Bad Guy, не выходя из IKEA.