В соцсетях нашли тайную страницу принца Гарри



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Принц Гарри и Меган Маркл

Cамо имя Спайк оказалось говорящим, так принца называют близкие и друзья

Пользователи социальных сетей рассекретили тайный аккаунт принца Гарри на Facebook. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Герцог зарегистрировал страничку под именем Спайка Уэллса и пользовался ей на протяжении нескольких лет. Однако фанаты смогли вычислить эту невинную хитрость по его снимкам с экс-подругой Челси Дэви в друзьях.

Кроме того, само имя Спайк оказалось говорящим, так принца называют близкие и друзья. В переводе оно означает «шип» и намекает на забавную прическу герцога. В своем фейковом профиле Гарри указал, что, якобы, живет в Мауне в Ботсване. Выбор именно этого населенного пункта тоже не случаен, он навевает герцогу приятные воспоминания, поскольку именно сюда когда-то отправлялся в романтические путешествия как с Челси Дэви, так и позже с Меган Маркл.

Отметим, что аккаунт в данный момент не действует, его Гарри удалил еще несколько лет назад. Настоящей странички под именем герцога Сассекского в Facebook не существует из-за возможной угрозы безопасности королевской семьи.