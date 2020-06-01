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    Жизнь

    В соцсетях нашли тайную страницу принца Гарри

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    Принц Гарри и Меган Маркл - В соцсетях нашли тайную страницу принца Гарри
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Cамо имя Спайк оказалось говорящим, так принца называют близкие и друзья

    Пользователи социальных сетей рассекретили тайный аккаунт принца Гарри на Facebook. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

    Герцог зарегистрировал страничку под именем Спайка Уэллса и пользовался ей на протяжении нескольких лет. Однако фанаты смогли вычислить эту невинную хитрость по его снимкам с экс-подругой Челси Дэви в друзьях.

    Кроме того, само имя Спайк оказалось говорящим, так принца называют близкие и друзья. В переводе оно означает «шип» и намекает на забавную прическу герцога. В своем фейковом профиле Гарри указал, что, якобы, живет в Мауне в Ботсване. Выбор именно этого населенного пункта тоже не случаен, он навевает герцогу приятные воспоминания, поскольку именно сюда когда-то отправлялся в романтические путешествия как с Челси Дэви, так и позже с Меган Маркл.

    Отметим, что аккаунт в данный момент не действует, его Гарри удалил еще несколько лет назад. Настоящей странички под именем герцога Сассекского в Facebook не существует из-за возможной угрозы безопасности королевской семьи.

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