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У Британії троянду названо на честь принцеси Уельської: фото квітки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Коралово-рожева троянда флорибунда має аромат рахат-лукуму і манго.
фото: x.com/KensingtonRoyal

З кожної проданої троянди £5 передаватимуть Королівській благодійній організації боротьби з раком у Марсдені

Королівське садівниче товариство виростило троянди, які назвали на честь принцеси Уельської Кейт Міддлтон – Catherine’s Rose. Гроші від продажу троянд підуть на допомогу пацієнтам, які борються з раком. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних ресурсах королівської родини.

Королівське садівниче товариство назвало квітку на честь принцеси, бо хоче підвищити обізнаність людей про те, як важливо проводити час на природі – серед зелені і квітів. Це сприяє психічному, фізичному і духовному добробуту.

У Британії троянду названо на честь принцеси Уельської: фото квітки фото 1
фото: x.com/KensingtonRoyal

Коралово-рожева троянда флорибунда має аромат рахат-лукуму і манго. На одному суцвітті росте до 15 квіток, кожна квітка завбільшки 8-12 сантиметрів. Її запускають у продаж 9 травня.

З кожної проданої троянди £5 передаватимуть Королівській благодійній організації боротьби з раком у Марсдені.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон була госпіталізована 16 січня 2024 року для «серйозної операції на черевній порожнині», яка була визнана успішною. На момент операції вважалося, що її стан не є онкологічним, оскільки жодні аналізи не підтвердили наявність раку. Однак післяопераційні тести підтвердили наявність раку. Принцеса повідомила, що знаходиться на ранніх етапах курсу хіміотерапії, але не вказала, на яку саме пухлину страждає.

У вересні принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше після завершення лікування від раку повернулася до виконання своїх обов'язків. Вона провела зустріч з командою Центру раннього розвитку дитини у Віндзорському замку, щоб обговорити свій проєкт, присвячений розвитку дітей раннього віку. Про це пише The Telegraph.

Це перша офіційна зустріч принцеси, зазначена в судовому циркулярі цього року. Раніше Кейт Міддлтон була змушена залишити публічне життя через серйозну операцію на черевній порожнині та подальшу хімієтерапію.

Однак Кейт Міддлтон розкритикували через відео про одужання. До слова, у Віндзорському замку відбулася зворушлива зустріч Кейт Міддлтон із 16-річною Ліз Гаттон, яка бореться з рідкісною формою раку. Принцеса Уельська, яка нещодавно сама завершила курс лікування від онкології, запросила дівчину-фотографа на церемонію нагородження та дозволила їй зробити знімки заходу.

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Теги: Кейт Міддлтон

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