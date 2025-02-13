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Кейт Міддлтон освистали ув'язнені

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Принцеса вп'яте після закінчення хіміотерапії офіційно з'явилась на публіці
фото: Instagram/princeandprincessofwales

Жінки-ув'язнені закликали до змін у фінансуванні
 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час зустрічі з ув'язненими жінкам почула на свою адресу крики. Про це повідомляє Sky news.

Кейт Міддлтон відвідала жіночу в'язницю в графстві Чешир, де зустрілася з ув'язненими, яких підтримує благодійна організація Action for Children. Цей відділ підтримує матерів та їхніх дітей. 

Під час прогулянки територією в'язниці, де працює відділення матері та дитини, десятки ув'язнених виглядали з вікон своїх камер і зустріли Кейт не лише посмішками, але й криками: «Нам потрібно більше фінансування!» та «Скажіть їм правду!». Водночас принцеса продовжувала спілкуватися з іншими жінками, що вийшли на зустріч, помахала рукою і привіталася з ними.

В'язниця HMP Styal спеціалізується на утриманні жінок з маленькими дітьми. Тут є спеціальна зона для новоспечених матерів, які відбувають покарання, де вони отримують допомогу від кваліфікованого персоналу з виховання та розвитку малюків. Цей підрозділ, як підкреслила Кейт, сприяє важливому психологічному процесу встановлення зв'язку між матір'ю та дитиною в перші місяці життя.

Це відвідування стало п’ятим публічним виступом принцеси після того, як вона повернулася до громадських заходів у листопаді після лікування від раку.

Нагадаємо, Трамп вирішив не депортувати принца Гаррі. Стало відомо, чому президент США пожалів онука Єлизавети II.

Також «Главком» писав, як минув четвертий день змагань Invictus Games (Ігор Нескорених), які проходять у канадському Ванкувері.

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Теги: Велика Британія Кейт Міддлтон

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