Кейт Міддлтон освистали ув'язнені

Жінки-ув'язнені закликали до змін у фінансуванні



Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час зустрічі з ув'язненими жінкам почула на свою адресу крики. Про це повідомляє Sky news.

Кейт Міддлтон відвідала жіночу в'язницю в графстві Чешир, де зустрілася з ув'язненими, яких підтримує благодійна організація Action for Children. Цей відділ підтримує матерів та їхніх дітей.

Під час прогулянки територією в'язниці, де працює відділення матері та дитини, десятки ув'язнених виглядали з вікон своїх камер і зустріли Кейт не лише посмішками, але й криками: «Нам потрібно більше фінансування!» та «Скажіть їм правду!». Водночас принцеса продовжувала спілкуватися з іншими жінками, що вийшли на зустріч, помахала рукою і привіталася з ними.

В'язниця HMP Styal спеціалізується на утриманні жінок з маленькими дітьми. Тут є спеціальна зона для новоспечених матерів, які відбувають покарання, де вони отримують допомогу від кваліфікованого персоналу з виховання та розвитку малюків. Цей підрозділ, як підкреслила Кейт, сприяє важливому психологічному процесу встановлення зв'язку між матір'ю та дитиною в перші місяці життя.

Це відвідування стало п’ятим публічним виступом принцеси після того, як вона повернулася до громадських заходів у листопаді після лікування від раку.

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