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Кейт Міддлтон виконала мрію смертельно хворої дівчини

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дівчина з Харрогіта графства Йоркшир бореться з рідкісною та агресивною пухлиною
фото з відкритих джерел

Дружина принца Вільяма здійснила перший публічний вихід у світ після того, як повідомила про те, що завершила курс лікування від раку

У Віндзорському замку відбулася зворушлива зустріч Кейт Міддлтон із 16-річною Ліз Гаттон, яка бореться з рідкісною формою раку. Принцеса Уельська, яка нещодавно сама завершила курс лікування від онкології, запросила дівчину-фотографа на церемонію нагородження та дозволила їй зробити знімки заходу. Про це пише Daily Mail.

Під час теплої зустрічі Кейт обійняла Ліз і поспілкувалася з нею та її родиною. Принц Вільям також підтримав дівчину і її близьких. Цей жест королівської пари став символом надії та взаємопідтримки у боротьбі з важкою хворобою.

Кейт Міддлтон виконала мрію смертельно хворої дівчини фото 1

Історія Ліз вразила принца та принцесу Уельських. Дізнавшись про страшний діагноз, дівчина не опустила руки, а зосередилася на своєму захопленні – фотографії. Вона склала список мрій і намагається втілити їх у життя.

Кейт Міддлтон виконала мрію смертельно хворої дівчини фото 2

«Було дуже приємно зустрітися з Ліз сьогодні у Віндзорі. Талановитий молодий фотограф, чия творчість і сила надихнули нас обох», – поділилися Кейт і Вільям у своєму блозі.

Наразі сім’я збирає кошти, щоб звернутися по допомогу до фахівців з США. 

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Теги: фотограф Daily Mail діагноз Кейт Міддлтон

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