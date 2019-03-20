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    Жизнь

    У победителя «Топ-модели по-украински» появилась девушка?

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    <span>Самвел Туманян</span> - У победителя «Топ-модели по-украински» появилась девушка?
    Самвел Туманян

    Самвел рассказал, что происходит в его личной жизни, и кто она – незнакомка-блондинка в его профиле

    Все внимательные подписчики Самвела уже заметили, что в его профиле в последнее время стали появляться забавные и милые видео со светловолосой девушкой.  Вместе парочка делает различные упражнения, гуляет и просто дурачиться.

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    У победителя «Топ-модели по-украински» появилась девушка?
    У победителя «Топ-модели по-украински» появилась девушка?
    У победителя «Топ-модели по-украински» появилась девушка?

    Отношения это или дружба Сэм раскрыл не сразу, долго он подписывал видео тегами #friendship. Но журналистам Нового канала выпускник «Топ-модели по-украински» рассказал правду и о новой девушке, и о том, что вообще происходит в его жизни:

    «Я сейчас веду суперздоровый образ жизни! В марте еду записывать несколько крутых треков для нового альбома, поэтому очень много работы. Пришлось отказаться от многих вещей, которые были в моей жизни раньше. Уже не могу себе позволить гулять ночами, танцы до утра в клубах и многое другое. Девушка, с которой я сейчас - спортсменка, очень целеустремленная и талантливая. Она мотивирует меня, а я стараюсь быть мотиватором для неё».

    мужчина и женщина Топ-модель по-украински модель
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