Участники реалити «Эксы» впервые стали родителями



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У Марии Зиненко и Николая Ковшова родилась дочь

Вслед за Марго Емец и Дмитрием Любинцом счастливыми родителями стала еще одна пара из реалити Нового канала «Эксы». Мария Зиненко и Николай Ковшов, которые пришли на проект, чтобы выяснить свои отношения, поженились и забеременели вскоре после его окончания. И на днях у них родилась дочь.

«Нет сил что-либо писать. Я – мама. 3450 кг и 51 см моей безграничной любви», – сообщила в Instagram Мария.

Узнав о беременности, девушка начала вести веселый блог и с иронией рассказывать о своем состоянии. Подробно Маша описала и роды.

«Я спокойно пошла в душ, поела бутерброд. Собрались и поехали в роддом. Схватки начались болючие (так я думала) с интервалом уже в 7 минут, – написала участница проекта «Эксы». – Самый «праздник» я испытала в 13:00. Меня слышал весь роддом, я «выла на луну» и даже рычала. В 15:00 раскрытие 4 см. Все, думаю, я не выживу. Сделали мне укольчик в вену, …и спасибо что он есть на этом свете. Благодаря ему раскрытие пошло стремительно, и за час было уже 9 см. В 17:17 я увидела её. И все, это не передать и не описать всеми словами. Хотела добавить, ничего не бойтесь, …настраивайте себя на лучшее, все индивидуально и очень особенно, так что все будет хорошо».

Имя дочери бывшие «эксы» пока не озвучивают. А счастливый отец Николай Ковшов даже придумал по этому поводу хэштег покамашанедастдоброИмянескажу.

Напомним, пара родом из Николаева. Познакомились Маша и Коля еще в школе, и с тех пор то встречались, то расходились. У них было множество причин для конфликтов, среди которых – флирт Коли с другими, отсутствие прогресса в отношениях и тому подобное. На проект Нового канала они пришли, чтобы выяснить будущее своих отношений. И, кажется, выяснили.