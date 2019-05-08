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    Жизнь

    Участники реалити «Эксы» впервые стали родителями

    • Розсилка
    Участники реалити «Эксы» впервые стали родителями

    У Марии Зиненко и Николая Ковшова родилась дочь

    Вслед за Марго Емец и Дмитрием Любинцом счастливыми родителями стала еще одна пара из реалити Нового канала «Эксы». Мария Зиненко и Николай Ковшов, которые пришли на проект, чтобы выяснить свои отношения, поженились и забеременели вскоре после его окончания. И на днях у них родилась дочь.

    «Нет сил что-либо писать. Я – мама. 3450 кг и 51 см моей безграничной любви», – сообщила в Instagram Мария.

    Узнав о беременности, девушка начала вести веселый блог и с иронией рассказывать о своем состоянии. Подробно Маша описала и роды.

    «Я спокойно пошла в душ, поела бутерброд. Собрались и поехали в роддом. Схватки начались болючие (так я думала) с интервалом уже в 7 минут, – написала участница проекта «Эксы». – Самый «праздник» я испытала в 13:00. Меня слышал весь роддом, я «выла на луну» и даже рычала. В 15:00 раскрытие 4 см. Все, думаю, я не выживу. Сделали мне укольчик в вену, …и спасибо что он есть на этом свете. Благодаря ему раскрытие пошло стремительно, и за час было уже 9 см. В 17:17 я увидела её. И все, это не передать и не описать всеми словами. Хотела добавить, ничего не бойтесь, …настраивайте себя на лучшее, все индивидуально и очень особенно, так что все будет хорошо».

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    Участники реалити «Эксы» впервые стали родителями
    Участники реалити «Эксы» впервые стали родителями
    Участники реалити «Эксы» впервые стали родителями
    Участники реалити «Эксы» впервые стали родителями

    Имя дочери бывшие «эксы» пока не озвучивают. А счастливый отец Николай Ковшов даже придумал по этому поводу хэштег покамашанедастдоброИмянескажу.

    Напомним, пара родом из Николаева. Познакомились Маша и Коля еще в школе, и с тех пор то встречались, то расходились. У них было множество причин для конфликтов, среди которых – флирт Коли с другими, отсутствие прогресса в отношениях и тому подобное. На проект Нового канала они пришли, чтобы выяснить будущее своих отношений. И, кажется, выяснили.

     

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