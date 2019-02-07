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    Жизнь

    Участница шоу «Эксы» призналась, что врачи приняли ее беременность за болезнь

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    Участница проекта&nbsp;&laquo;Эксы&raquo; Марго&nbsp; - Участница шоу «Эксы» призналась, что врачи приняли ее беременность за болезнь
    Участница проекта «Эксы» Марго 

    Участница реалити «Эксы» Марго активно готовится к пополнению в семье и балует себя фотосессиями

    На проект Нового канала пара Марго и Дима пришли, когда их отношения были разрушены. Да, Дима любил Марго, но не мог простить девушке то, что она приняла предложение руки и сердца одновременно от него и еще одного парня… С помощью проекта и ведущих Александра Педана и Веры Романовой ребята смогли разобраться в своих чувствах и вот - Марго Емец и Дмитрий Лубинец скоро станут родителями!

     Девушка с трепетом ждет этого события, выкладывает фотографии в Instagram. Но этих снимков могло и не быть, ведь поначалу врачи приняли ее беременность за болезнь!

    «Для меня все началось очень неожиданно и, причем, было все очень непредсказуемо, – рассказывает девушка. - В общем, задержка недели две, я, соответственно, делаю тест, и он положительный! Казалось бы, что же тут непредсказуемого, а не тут-то было. Записываюсь на прием к моему врачу, у которого я обслуживалась достаточно долго (в частную клинику!) После осмотра и длительного УЗИ мне говорят – беременности нет! У вас киста в яичнике. Срочно начинаем лечение! Что как бы вызвало у меня шок! Мне выписывают кучу таблеток и витаминов и дают направление на дополнительные анализы. Естественно это все не бесплатно. В расстроенных чувствах сдаю все анализы. Долго не думая, иду на прием к другому врачу по месту прописки в государственную клинику. После УЗИ мне сразу говорят – вы беременны! Поздравляем, у вас 3 недели. Кисты нет и не было. Никого не слушайте! Таблетки не пейте! Причем, прием врача абсолютно бесплатный! После такого опыта я до этих пор хожу в свою клинику по месту прописки! Очень всем довольна!»

    Благодаря повторному обследованию катастрофы избежали. Сейчас Марго хвастается прекрасным животиком. Правда, не очень довольна своим весом – набрала 25 килограммов.

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    Участница шоу «Эксы» призналась, что врачи приняли ее беременность за болезнь
    Участница шоу «Эксы» призналась, что врачи приняли ее беременность за болезнь
    Участница шоу «Эксы» призналась, что врачи приняли ее беременность за болезнь
    Участница шоу «Эксы» призналась, что врачи приняли ее беременность за болезнь
    Участница шоу «Эксы» призналась, что врачи приняли ее беременность за болезнь
    Участница шоу «Эксы» призналась, что врачи приняли ее беременность за болезнь

    «Ну почему так? Смотришь на себя в зеркало, вроде бы ещё ничего так! Грациозная лань.
    А как только фотографируешься! Сразу щеки, как у хомяка, нос, как у Буратино и пальцы-сардельки. Все бы хорошо, если бы не 25 набранных кг, и это ещё не конец», – говорит девушка.

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