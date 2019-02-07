Участница шоу «Эксы» призналась, что врачи приняли ее беременность за болезнь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участница проекта «Эксы» Марго

Участница реалити «Эксы» Марго активно готовится к пополнению в семье и балует себя фотосессиями

На проект Нового канала пара Марго и Дима пришли, когда их отношения были разрушены. Да, Дима любил Марго, но не мог простить девушке то, что она приняла предложение руки и сердца одновременно от него и еще одного парня… С помощью проекта и ведущих Александра Педана и Веры Романовой ребята смогли разобраться в своих чувствах и вот - Марго Емец и Дмитрий Лубинец скоро станут родителями!

Девушка с трепетом ждет этого события, выкладывает фотографии в Instagram. Но этих снимков могло и не быть, ведь поначалу врачи приняли ее беременность за болезнь!

«Для меня все началось очень неожиданно и, причем, было все очень непредсказуемо, – рассказывает девушка. - В общем, задержка недели две, я, соответственно, делаю тест, и он положительный! Казалось бы, что же тут непредсказуемого, а не тут-то было. Записываюсь на прием к моему врачу, у которого я обслуживалась достаточно долго (в частную клинику!) После осмотра и длительного УЗИ мне говорят – беременности нет! У вас киста в яичнике. Срочно начинаем лечение! Что как бы вызвало у меня шок! Мне выписывают кучу таблеток и витаминов и дают направление на дополнительные анализы. Естественно это все не бесплатно. В расстроенных чувствах сдаю все анализы. Долго не думая, иду на прием к другому врачу по месту прописки в государственную клинику. После УЗИ мне сразу говорят – вы беременны! Поздравляем, у вас 3 недели. Кисты нет и не было. Никого не слушайте! Таблетки не пейте! Причем, прием врача абсолютно бесплатный! После такого опыта я до этих пор хожу в свою клинику по месту прописки! Очень всем довольна!»

Благодаря повторному обследованию катастрофы избежали. Сейчас Марго хвастается прекрасным животиком. Правда, не очень довольна своим весом – набрала 25 килограммов.

«Ну почему так? Смотришь на себя в зеркало, вроде бы ещё ничего так! Грациозная лань.

А как только фотографируешься! Сразу щеки, как у хомяка, нос, как у Буратино и пальцы-сардельки. Все бы хорошо, если бы не 25 набранных кг, и это ещё не конец», – говорит девушка.