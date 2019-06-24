Украинский баритон победил в престижном конкурсе классического пения в Британии



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Андрей Кимач Фото: bbc / Kirsten Мcternan

В финале Кимач исполнил произведения Бизе, Рахманинова и Доницетти

В Британии в конкурсе классического пения BBC Cardiff Singer of World победил 31-летний украинец Андрей Кимач, который получит $25,5 тысяч призовых.

Об этом пишет ВВС.

Сообщается, что Кимач был одним из пяти певцов, которые прошли в финальный тур после недели соревнований. В финале Кимач исполнил произведения Бизе, Рахманинова и Доницетти.

Сообщается, что более 400 певцов со всего мира подали заявки на участие в конкурсе в 2019 году, 20 участников из 15 стран прошли этап отбора.

Конкурс проводят каждые два года и начался по случаю открытия концертного зала St David Hall в 1983 году.

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