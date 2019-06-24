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    Жизнь

    Украинский баритон победил в престижном конкурсе классического пения в Британии

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    <p><span>Андрей Кимач</span></p> <p><span>Фото: bbc /&nbsp;</span>Kirsten Мcternan</p> - Украинский баритон победил в престижном конкурсе классического пения в Британии

    Андрей Кимач

    Фото: bbc / Kirsten Мcternan

    В финале Кимач исполнил произведения Бизе, Рахманинова и Доницетти

    В Британии в конкурсе классического пения BBC Cardiff Singer of World победил 31-летний украинец Андрей Кимач, который получит $25,5 тысяч призовых.

    Об этом пишет ВВС.

    Сообщается, что Кимач был одним из пяти певцов, которые прошли в финальный тур после недели соревнований. В финале Кимач исполнил произведения Бизе, Рахманинова и Доницетти.

    Сообщается, что более 400 певцов со всего мира подали заявки на участие в конкурсе в 2019 году, 20 участников из 15 стран прошли этап отбора.

    Конкурс проводят каждые два года и начался по случаю открытия концертного зала St David Hall в 1983 году.

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    Украинская музыка
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