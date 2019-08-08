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    Жизнь

    Украинский рок-рекорд: Epolets исполнили песню на скорости 140 км/ч

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    Epolets&nbsp; - Украинский рок-рекорд: Epolets исполнили песню на скорости 140 км/ч
    Epolets 

    «Иногда для сохранения баланса жизненно необходимо выключить телефоны и оторваться по-настоящему», - считают музыканты

    Популярная украинская дэнс-рок группа Epolets снова в строю. На днях музыканты презентовали новый трек под названием «Блищи». Локацию для события музыканты выбрали под стать песне: это был поезд «Киев - Одесса».

    Договорившись с «Укрзалізницею», музыканты собрали фанатов и отправились в южную столицу Украины. В поезде Epolets устроили танцевальную площадку, где на скорости 140 км/ч под грохот колес исполнили сингл.

    В «Блищи» группа возвращается к истокам, к дэнс-року, с которым Epolets и порвали украинскую сцену, только на ней появившись.

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    Украинская музыка поезд
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