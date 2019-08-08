Украинский рок-рекорд: Epolets исполнили песню на скорости 140 км/ч



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Epolets

«Иногда для сохранения баланса жизненно необходимо выключить телефоны и оторваться по-настоящему», - считают музыканты

Популярная украинская дэнс-рок группа Epolets снова в строю. На днях музыканты презентовали новый трек под названием «Блищи». Локацию для события музыканты выбрали под стать песне: это был поезд «Киев - Одесса».

Договорившись с «Укрзалізницею», музыканты собрали фанатов и отправились в южную столицу Украины. В поезде Epolets устроили танцевальную площадку, где на скорости 140 км/ч под грохот колес исполнили сингл.

В «Блищи» группа возвращается к истокам, к дэнс-року, с которым Epolets и порвали украинскую сцену, только на ней появившись.

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