Украинский суперповар раскрыл идеальный рецепт молодой картошки

Сначала картошку нужно обжарить, а затем запечь

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить нежную молодую картошку с миксом специй

Пока картофель молодой, он является самым полезным, ведь со временем в нем накапливается крахмал и ядовитое вещество соланин. Именно поэтому лучше сполна насладиться картофелем именно пока она молодой.

«Бесит, что картофель ежегодно вновь молодой и популярный, а ты нет. Но что поделаешь. Не можешь превзойти врага — съешь его», — шутит Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

молодой картофель

оливковое масло

сливочное масло

микс специй: соль, паприка, кориандр, сушеный репчатый лук и чеснок, немного сахара для баланса вкусов, куркума, базилик, перец (черный и красный острый), пажитник, имбирь, мускатный орех, лавровый лист, тмин

Приготовление:

Обжарьте картофель на оливковом масле. Когда он умеренно обжарится со всех сторон, добавьте специи и кусок сливочного масла.

Когда добавите специи, а картофель покроется золотистой корочкой, отправьте его выпекаться в духовку при 180 градусах на 20−30 минут. Это сделает картофель под корочкой нежным и мягким.

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