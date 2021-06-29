Украинский суперповар раскрыл идеальный рецепт молодой картошки
Сначала картошку нужно обжарить, а затем запечь
Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить нежную молодую картошку с миксом специй
Пока картофель молодой, он является самым полезным, ведь со временем в нем накапливается крахмал и ядовитое вещество соланин. Именно поэтому лучше сполна насладиться картофелем именно пока она молодой.
«Бесит, что картофель ежегодно вновь молодой и популярный, а ты нет. Но что поделаешь. Не можешь превзойти врага — съешь его», — шутит Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
молодой картофель
оливковое масло
сливочное масло
микс специй: соль, паприка, кориандр, сушеный репчатый лук и чеснок, немного сахара для баланса вкусов, куркума, базилик, перец (черный и красный острый), пажитник, имбирь, мускатный орех, лавровый лист, тмин
Приготовление:
Обжарьте картофель на оливковом масле. Когда он умеренно обжарится со всех сторон, добавьте специи и кусок сливочного масла.
Когда добавите специи, а картофель покроется золотистой корочкой, отправьте его выпекаться в духовку при 180 градусах на 20−30 минут. Это сделает картофель под корочкой нежным и мягким.
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