Какие продукты необходимо добавить в рацион, если вы работаете на удаленке

Работа за компьютером в домашней обстановке может отнять немало энергии. Восполним потери с помощью определенных продуктов

В мире вовсю бушует эпидемия коронавируса. Врачи пока не радуют нас утешительными прогнозами, а мы вынуждены проводить жаркое лето не в парках на пикнике, а дома в четырех стенах. Многие отметили существенные проблемы со здоровьем во время «заточения» дома за последний год. Вполне вероятно, что причиной подобных изменений стали не только нехватка свежего воздуха и тяжелое эмоциональное состояние, но еще и неправильное питание. Да, рацион многих граждан мешает им эффективно работать в домашней обстановке.

Диетологи проанализировали эту проблему и перечислили несколько наиболее полезных продуктов для повышения внимательности и концентрации во время рабочих будней в период самоизоляции.

Так, главные проблемы у работающих на удаленке связаны в основном с потерей концентрации и повышением тревожности. Домашняя обстановка способствует тому, что человек гораздо чаще, чем в офисе, отвлекается на внешние раздражители. Внимание работника легко рассеивается. В итоге это приводит к постоянному стрессу.

Для повышения внимания диетолог посоветовала есть нут и фасоль, а также семена масличных культур — идеально подойдут семена подсолнуха или тыква. Именно в этих продуктах содержится необходимый нашему организму триптофан и теанин, которые помогают лучше сконцентрироваться на конкретной задаче.

Для снижения уровня стресса рекомендуется есть бананы, малину, землянику и другие сезонные ягоды. Обязательно стоит присмотреться к авокадо — оно снижают уровень кортизола — гормона, который отвечает за стрессовые реакции организма. Ромашковый чай также способствует поддержанию оптимального психоэмоционального состояния человека.

Кроме этого, увеличить качество труда помогут орехи и темный шоколад. Орехи — лучшее средство для обмена веществ, поскольку они балансируют уровень сахара в крови и снижают тягу к сладкому. В состоянии стресса определенные питательные вещества расходуются очень быстро. В орехах же содержится магний, цинк, витамины группы В и жирные кислоты омега-3, которые поддержат уставший организм. Темный шоколад помогает побороть стресс за счет выработки бета-эндорфинов. Он является полезной сладостью, которая подавляет тягу к вредной пище. Вещество фенилэтиламин в составе шоколада вызывает чувство радости и насыщения.

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