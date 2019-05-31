Умер кот, который снимался в фильме «Кладбище домашних животных»



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О смерти пушистика сообщили хозяева в соцсети

Один из котов, сыгравших Чёрча в «Кладбище домашних животных», скончался от артериальной тромбоэмболии. Это врождённый порок сердца, к которому может быть склонна порода мейн-кун. О случившемся сообщили хозяева кота.

«С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Пусть его звезда сияет ярко», — написали они.

По сюжету фильма семья Луиса Крида переезжает из Чикаго в сельский дом, который, как выясняется, расположен по соседству с мрачным кладбищем домашних животных. Именно на нём Луис хоронит кота, любимца семьи, погибшего под колёсами грузовика. Эта смерть влечёт за собой череду чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что мёртвые должны оставаться мёртвыми...

Всего Чёрча играли два кота — Лео и Тоник. Ещё два были на подхвате.

Роль Луиса исполнил Джейсон Кларк («Эверест», «Великий Гэтсби»), его доброжелательного пожилого соседа Джада Крендалла сыграл Джон Литгоу («Декстер»). Недавно Кларка можно было увидеть на экранах в фильмах «Море соблазна» и «Человек на Луне».

«Кладбище домашних животных» — один из самых популярных романов Стивена Кинга. Впервые он был опубликован в 1983 году. По словам писателя, сначала он посчитал произведение настолько жутким, что после окончания работ отказался от планов отдать его в печать.

Раньше книгу уже экранизировали: в 1989 году на экраны вышел фильм режиссёра Мэри Ламберт. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/umer-kot-akter-iz-kladbischa-domashnih-zhivotnyh/

Джерело: Киноафиша