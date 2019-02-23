Умер украинский композитор Левко Колодуб



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Левко Колодуб Фото: mus.art.co.ua

Особое место в его творчестве композитора занимают опусы, вдохновленные творчеством Тараса Шевченко

Ушел из жизни один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского Лев Николаевич Колодуб.

Об этом сообщает Министерство культуры.

«Мэтр оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку. Особое место в его творчестве занимает Тарас Шевченко, на основе стихов из «Кобзаря» и под влиянием иллюстраций к нему, Лев Николаевич создал симфонию-думу «Шевченковские образы», оперу «Поэт» о жизни Кобзаря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лев Николаевич успешно сочетал активное композиторское творчество с педагогической и общественной деятельностью. Возглавлял правление Музыкального фонда Украины (1984-1995), был президентом Ассоциации деятелей духовой музыки Украины Национального всеукраинского музыкального союза (1991), председателем Киевской организации Союза композиторов Украины (1995-1999).

Министерство культуры Украины выразило глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всей художественной общественности.

Лев Николаевич Колодуб родился 1 мая 1930 года в Киеве.

В 1938 году отца Левка репрессировали, и семья переезжает в Харьков, где будущий композитор получает музыкальное образование.

После окончания Харьковской консерватории по классу композиции у М. Тица в 1954 работает в Киеве.

В 1958-1960 годах преподает музыкально-теоретические предметы в Киевском театральном институте, а с 1966 года преподает в Киевской консерватории (НМАУ им. Чайковского).

Написал 12 симфоний, 4 оперы, 2 балета и множество сочинений в жанрах инструментальной и вокальной музыки.

В 2010 году стал лауреатом Шевченковской премии за симфонию № 9 «Sensilis moderno» («Новые ощущения»), симфонию № 10 «По эскизам юных лет», симфонию № 11 «Новые берега».

Джерело: Укрінформ