Умерла главный редактор журнала «Натали» Ирина Трухачева
Ирина Трухачева работала в журнале «Натали» с января 2018
Вероятной причиной смерти женщины стала остановка сердца
В среду 9 декабря скончалась главный редактор украинского женского журнала «Натали» Ирина Трухачева. Вероятной причиной смерти женщины стала остановка сердца.
«Не стало нашего руководителя, главного редактора, коллеги и товарища, - говорится в сообщении на странице издания. - Ирина Валерьевна была работоспособным и энергичным руководителем, заряжала энтузиазмом и светом каждого, кто сталкивался с ней в деятельности [...] Светлая память!».
Причину смерти Трухачев не называют. Как отметил в комментарии к посту врач-кардиолог Владимир Воликов, женщина не хотела разглашать свою болезнь.
У Трухачевой осталась маленькая дочь.
Ирина Трухачев родилась в Кривом Роге, изучала режиссуру в Киевском университете культуры и искусств. После этого Ирина работала телеведущей, была автором проекта «Сказка для тебя».
В журнале «Натали» Трухачева работала с января 2018 года. В марте 2020 глянцу исполнилось 25 лет.