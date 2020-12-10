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    Жизнь

    Умерла главный редактор журнала «Натали» Ирина Трухачева

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    <p>Ирина Трухачева работала в журнале &laquo;Натали&raquo; с января 2018</p> <div></div> - Умерла главный редактор журнала «Натали» Ирина Трухачева

    Ирина Трухачева работала в журнале «Натали» с января 2018

    Вероятной причиной смерти женщины стала остановка сердца

    В среду 9 декабря скончалась главный редактор украинского женского журнала «Натали» Ирина Трухачева. Вероятной причиной смерти женщины стала остановка сердца.

    «Не стало нашего руководителя, главного редактора, коллеги и товарища, - говорится в сообщении на странице издания. - Ирина Валерьевна была работоспособным и энергичным руководителем, заряжала энтузиазмом и светом каждого, кто сталкивался с ней в деятельности [...] Светлая память!».

    Причину смерти Трухачев не называют. Как отметил в комментарии к посту врач-кардиолог Владимир Воликов, женщина не хотела разглашать свою болезнь.

    У Трухачевой осталась маленькая дочь.

    Ирина Трухачев родилась в Кривом Роге, изучала режиссуру в Киевском университете культуры и искусств. После этого Ирина работала телеведущей, была автором проекта «Сказка для тебя».

    В журнале «Натали» Трухачева работала с января 2018 года. В марте 2020 глянцу исполнилось 25 лет.

    Теги: умер болезнь
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