Умерла звезда фильма «Терминатор-2»



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Сестры Лесли и Линда Хэмилтон

Причина смерти не уточняется

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обеих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон. Об этом сообщает издание Movieweb.

Лесли Хэмилтон скончалась в США на 64-м году жизни. Женщина умерла еще 22 августа, однако родственники сообщили об этом только сейчас. Причина смерти не уточняется.

Лесли Хэмилтон работала медсестрой и сыграла в кино лишь однажды. Режиссер Джеймс Кэмерон решил предложить сестре Линды Хэмилтон сняться во второй части картины. Она предстала в образе Терминатора Т-1000, который превращается в Сару Коннор. Сестра актрисы снялась в еще одной сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном. В съемках этой сцены были задействованы обе сестры.

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Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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