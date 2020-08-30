Группа «Агонь» выпустила новый сингл «Продажная Любовь»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Группа «Агонь»

Релиз песни состоялся на всех цифровых и стриминговых площадках страны

«Продажная любовь» - долгожданная премьера сингла, который продолжает музыкальную и стилистически-настроенческую эстетику хитов «Тебе 20» и «По темным улицам», выпущенных в прошлом году.

Трек посвящен всем людям, кто хоть единожды испытывал чувство предательства в пользу финансового достатка:

«В наше время глобального потребления создается иллюзия, что купить можно все. Даже любовь. Но кто на самом деле знает, что такое любовь. Мы придаем этому чувству различные выразительные формы. И самое кривое отражение любви - это секс. Ты покупаешь секс, утешая волнение своей души всего на несколько часов, не понимая, что обманываешь не только себя, но и весь мир. Ночь пройдет, она уйдет. Но с чем останешься ты? С пустым кошельком и пустым сердцем. Еще чуть-чуть, и в твоей жизни останутся только ночные бабочки, серые мотыльки, а цветные махаоны будут собирать пыльцу с других цветков», - рассказывает группа.

Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.