Сергей Притула нежно поздравил жену с первой «пятилеткой» в браке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведущий Сергей Притула с женой

Милый пост звезда дополнил общими фотографиями с любимой

Популярный комик и телеведущий Сергей Притула празднует пятую годовщину брака с Екатериной Сопельник. По случаю деревянной свадьбы он чувственно поздравил любимую жену, красноречиво и с юмором подытожив совместные достижения за годы семейной жизни.Трогательное сообщение он опубликовал на личной странице в фейсбуке.

Сергей Притула подытожил, чего пара достигла за пять лет вместе. Среди его триумфов 600 концертов по всему миру и около 300 эфиров телепрограмм на трех каналах. Кроме того, шоумен набрал 5 лишних килограммов и поседел, правда, только на бороде.

Зато 35-летняя Екатерина на протяжении всего времени занималась не только карьерой на телевидении, но и посвящала себя семье, на что у ее звездного мужа времени катастрофически не хватало. Женщина занималась ремонтами, заботилась о детях – сыне Притулы от первого брака Дмитрие и совместной дочери Соломии, планировала отпуска, научилась готовить любимые блюда любимого и даже напоминала про дни рождения его родных.

«С каждым годом ты становишься красивее и мудрее! И еще, тебе очень идет материнство! Мне остается пустячок – делать все, чтобы тебе было не стыдно со мной «выйти в люди»! И я очень стараюсь! Поздравляю нас с первой «5-леткой»! Люблю так, что на глаза не вижу», – с юмором и безграничной любовью написал Сергей Притула.

Милый пост звезда дополнил общими фотографиями с любимой. Одна из них – со свадьбы во Львове, а другая сделана во время совместной прогулки по ночному Киеву на фоне памятника и символа столицы Золотых ворот.

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