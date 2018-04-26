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    Уставший папа: Сеть рассмешил видеоролик с засыпающий принцем Уильямом во время церковной службы

    Принц Уильям уже второй раз за последние несколько недель становится героем забавных новостей
    Сначала он умудрился проболтаться о поле их с Кейт Миддлтон третьего ребенка, а вчера едва не уснул на поминальной службе в Вестминстерском аббатстве. Стараниями внимательных журналистов в сети распространилось видео, в котором новоиспеченный отец отчаянно борется со сном. Отметим, что это обязательство Уильяма стало первым
    • 26 Квiтня, 16:31
    • Розсилка
    Принц Уильям и Меган Маркл
    Принц Уильям и Меган Маркл

    Принц Уильям уже второй раз за последние несколько недель становится героем забавных новостей

    Сначала он умудрился проболтаться о поле их с Кейт Миддлтон третьего ребенка, а вчера едва не уснул на поминальной службе в Вестминстерском аббатстве.

    Стараниями внимательных журналистов в сети распространилось видео, в котором новоиспеченный отец отчаянно борется со сном. Отметим, что это обязательство Уильяма стало первым после рождения его второго сына на свет.

    Напомним, что Кейт Миддлтон родила сына 23 апреля в больнице Святой Марии, и уже через семь часов после родов покинула клинику.. Герцоги Кембриджские еще не обнародовали имя сына, но обещали сделать это в ближайшее время.

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