Уставший папа: Сеть рассмешил видеоролик с засыпающий принцем Уильямом во время церковной службы
- 26 Квiтня, 16:31
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Розсилка
Принц Уильям и Меган Маркл
Принц Уильям уже второй раз за последние несколько недель становится героем забавных новостей
Сначала он умудрился проболтаться о поле их с Кейт Миддлтон третьего ребенка, а вчера едва не уснул на поминальной службе в Вестминстерском аббатстве.
Стараниями внимательных журналистов в сети распространилось видео, в котором новоиспеченный отец отчаянно борется со сном. Отметим, что это обязательство Уильяма стало первым после рождения его второго сына на свет.
Напомним, что Кейт Миддлтон родила сына 23 апреля в больнице Святой Марии, и уже через семь часов после родов покинула клинику.. Герцоги Кембриджские еще не обнародовали имя сына, но обещали сделать это в ближайшее время.