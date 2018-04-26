  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Пока супруга дома: Принц Уильям расцеловал Меган Маркл на официальном мероприятии

    В то время, как Кейт Миддлтон находится в декретном отпуске, остальные члены королевской семьи продолжают совершать официальные выходы
    Несмотря на то, что обязательные официальные мероприятия королевской семьи мешают принцу быть с новорожденным сыном,  он все равно пребывает в отличном настроении, и последний его выход наглядный тому пример. Уильям появился в Вестминстерском аббатстве вместе с братом и его невестой в честь Anzac Day — дня
    • 26 Квiтня, 13:43
    • Розсилка
    Принц Уильям и невеста принца Гарри Меган Маркл
    Принц Уильям и невеста принца Гарри Меган Маркл

    В то время, как Кейт Миддлтон находится в декретном отпуске, остальные члены королевской семьи продолжают совершать официальные выходы

    Несмотря на то, что обязательные официальные мероприятия королевской семьи мешают принцу быть с новорожденным сыном,  он все равно пребывает в отличном настроении, и последний его выход наглядный тому пример.

    Уильям появился в Вестминстерском аббатстве вместе с братом и его невестой в честь Anzac Day — дня памяти австралийцев и новозеландцев, погибших при военных действиях. Судя по всему, новоиспеченного отца переполняли чувства, так как он поприветствовал Меган Маркл поцелуем в щеку. Теплый жест определенно поднял настроение будущей герцогине, так как она еле сдерживала улыбку на серьезном мероприятии.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Пока супруга дома: Принц Уильям расцеловал Меган Маркл на официальном мероприятии
    Пока супруга дома: Принц Уильям расцеловал Меган Маркл на официальном мероприятии
    Пока супруга дома: Принц Уильям расцеловал Меган Маркл на официальном мероприятии

    Напомним, что западные СМИ наперебой сообщают о том, что между супругой принца Уильяма и невестой принца Гарри пробежала черная кошка.

    «Они только притворяются, что дружат. Миддлтон и Маркл всегда улыбаются друг другу, но это выглядит так наигранно. На деле же ни о какой дружбе и речи быть не может», — заявил анонимный источник журналу Globe.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ