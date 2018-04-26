Пока супруга дома: Принц Уильям расцеловал Меган Маркл на официальном мероприятии

В то время, как Кейт Миддлтон находится в декретном отпуске, остальные члены королевской семьи продолжают совершать официальные выходы

Несмотря на то, что обязательные официальные мероприятия королевской семьи мешают принцу быть с новорожденным сыном, он все равно пребывает в отличном настроении, и последний его выход наглядный тому пример. Уильям появился в Вестминстерском аббатстве вместе с братом и его невестой в честь Anzac Day — дня



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Принц Уильям и невеста принца Гарри Меган Маркл

В то время, как Кейт Миддлтон находится в декретном отпуске, остальные члены королевской семьи продолжают совершать официальные выходы

Несмотря на то, что обязательные официальные мероприятия королевской семьи мешают принцу быть с новорожденным сыном, он все равно пребывает в отличном настроении, и последний его выход наглядный тому пример.

Уильям появился в Вестминстерском аббатстве вместе с братом и его невестой в честь Anzac Day — дня памяти австралийцев и новозеландцев, погибших при военных действиях. Судя по всему, новоиспеченного отца переполняли чувства, так как он поприветствовал Меган Маркл поцелуем в щеку. Теплый жест определенно поднял настроение будущей герцогине, так как она еле сдерживала улыбку на серьезном мероприятии.

Напомним, что западные СМИ наперебой сообщают о том, что между супругой принца Уильяма и невестой принца Гарри пробежала черная кошка.

«Они только притворяются, что дружат. Миддлтон и Маркл всегда улыбаются друг другу, но это выглядит так наигранно. На деле же ни о какой дружбе и речи быть не может», — заявил анонимный источник журналу Globe.

Джерело: graziamagazine.ru