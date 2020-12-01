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    Жизнь

    В Британии бабушка родила собственную внучку

    • Розсилка
    В Британии бабушка родила собственную внучку

    У дочери 51-летней американки были проблемы с беременностью, и мать пришла на помощь

    Жительница Чикаго стала суррогатной матерью для своей внучки, когда ее дочь отчаялась завести ребенка. 29-летняя Бреанна и ее 28-летний муж Аарон за четыре года испробовали все способы, вплоть до лабораторного оплодотворения, но ничего не помогало. 51-летняя Джулия сделала супругам предложение, которое помогло осуществить их мечту, пишет Mirror.

    Бреанна и Аарон согласились. Свою роль сыграло и то, что Джулия находилась в хорошей физической форме: на ее счету 19 марафонов. Бреанна завела страницу в Инстаграме и начала вести там дневник «суррогатной бабушки». Она призналась подписчикам, что беременела дважды, но оба раза все заканчивалось выкидышами. В одном случае девушка потеряла близнецов. После такого стресса, перенесенного организмом, и нескольких хирургических операций шансы зачать устремились к нулю.

    После неудачной процедуры ЭКО врачи посоветовали паре рассмотреть суррогатное материнство. Джулия идеально подошла на эту роль. 2 ноября она родила свою внучку — Браер Джульетту Локвуд. Бреанна поспешила поделиться радостью с подписчиками. Она написала, что девочка наполнила их сердца счастьем.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

     Читайте также: Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Теги: дети
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