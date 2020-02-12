В центре Киева девушка выбросила из окна вещи парня, который ее бросил (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канун Дня всех влюбленных бурлит страстями

По словам полиции, обиженная девушка зарегистрирована в Киевской области

На улице Институтской в центре Киева жительница одной из квартир выбросила из окна вещи. Об этом сообщает корреспондент «Главкома» с места события.

По информации представителей патрульной полиции, прибывшие на место происшествия, девушка по имени Оксана выбросила из окна квартиры вещи, протестуя таким образом против разрыва отношений с парнем, владельцем квартиры. Полицейские сообщили, что девушка не местная и, зарегистрирована в Киевской области.