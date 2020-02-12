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    Жизнь

    В центре Киева девушка выбросила из окна вещи парня, который ее бросил (фото)

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    <p>Канун Дня всех влюбленных бурлит страстями</p> <div></div> - В центре Киева девушка выбросила из окна вещи парня, который ее бросил (фото)

    Канун Дня всех влюбленных бурлит страстями

    По словам полиции, обиженная девушка зарегистрирована в Киевской области

    На улице Институтской в центре Киева жительница одной из квартир выбросила из окна вещи. Об этом сообщает корреспондент «Главкома» с места события.

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    В центре Киева девушка выбросила из окна вещи парня, который ее бросил (фото)
    В центре Киева девушка выбросила из окна вещи парня, который ее бросил (фото)
    В центре Киева девушка выбросила из окна вещи парня, который ее бросил (фото)
    В центре Киева девушка выбросила из окна вещи парня, который ее бросил (фото)
    В центре Киева девушка выбросила из окна вещи парня, который ее бросил (фото)
    В центре Киева девушка выбросила из окна вещи парня, который ее бросил (фото)

    По информации представителей патрульной полиции, прибывшие на место происшествия, девушка по имени Оксана выбросила из окна квартиры вещи, протестуя таким образом против разрыва отношений с парнем, владельцем квартиры. Полицейские сообщили, что девушка не местная и, зарегистрирована в Киевской области.

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    Киев общество Национальная полиция Украины
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