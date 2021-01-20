В Египте женщину арестовали за пирожные с изображением пениса

Ситуацию даже прокомментировал одна из наиболее авторитетных религиозных организаций в мире

Службы безопасности Египта арестовали кондитера, которая изготовила кексы с украшениями в виде пениса для частной вечеринки в одном из спортивных клубов Каира. Об этом сообщает The Guardian.

Египетское издание Al Masry Al Youm заявило, что после распространения фотографий пирожных в соцсетях кондитер в слезах пришла в прокуратуру Каира. Как передает The Guardian, она рассказала следователям, что члены клуба «пришли в ее магазин, показали ей фотографии гениталий и просили сделать похожие торты».

После допроса в прокуратуре кондитер была освобождена под залог в размере 5000 египетских фунтов (больше 9 тысяч гривен).

Би-би-си отмечает, что египетский Дом фетв («Дар аль-Ифта»), признанный ООН одной из наиболее авторитетных религиозных организаций в мире, напомнил: такая выпечка запрещена исламом. «Размещение изображений обнаженного тела, а также изготовление пирожных и других товаров, изображающих сексуальные отношения, запрещено шариатом и уголовно наказуемо. Это нарушение системы ценностей и грубое насилие над обществом», — написано на официальной странице египетского Дома фетв в Facebook

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