Хозяйка решила постричь пса и случайно превратила его в облако: курьезные фото

Многие до сих пор считают, что это фотошоп

Владельцев собак, как и пользователей Сети, уже не удивить смешными стрижками питомцев. Однако всегда есть исключения, и в этот раз им стал той-пудель Гома. Его 42-летняя хозяйка Йорико Хамачийо из Японии так умело подстригает песика в виде шарика, что у окружающих он вызывает умиление и смех. В соцсетях же многие уверены, что Гома не может быть в действительности таким круглым и это все фотошоп, но нет. Просто Йорико — умелый грумер.

У такой забавной формы есть вполне здравое объяснение. Гома — жуткий непоседа, который любит вылизывать шерсть на лапах. Вот только она постоянно превращается в серьезные колтуны, которые потом не способна вычесать даже Йорико. Поэтому женщина состригает шерсть на лапах той-пуделя, а чтобы он не выглядел совсем печально — подравнивает и макушку, придавая хоть какую-нибудь форму.

К тому же песик родился с небольшим горбом, а удачная стрижка скрывает его недостаток. Йорико считает, что собаки — совсем как люди, и поэтому у них может быть свой стиль. Если пес родился пуделем, то необязательно стричь его исключительно как пуделя, пишет Metro.

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