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    Курьез

    Зацени землетрясение. Попытки кота привлечь к себе внимание рассмешили сеть (видео)

    • Розсилка
    Зацени землетрясение. Попытки кота привлечь к себе внимание рассмешили сеть (видео)

    Комментаторов рассмешил пушистый хулиган

    Очаровательный кот по имени Шелдон обожает внимание хозяев, и когда внимания становится недостаточно, то хитрый котейка делает все, чтобы исправить это недоразумение. Например, своего хозяина он отвлекает от компьютерных игр, сбрасывая на стол книги с полок. Ну, а что способ работает, что еще нужно!

    Действиями пушистого его хозяева поделились в Instagram. Ролик набрал более 1,1 млн просмотров.

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    Публикация от Шелдон и Лея (@sheldon.and.leya)

    Комментаторов рассмешил пушистый хулиган:

    «Аххахах, типичное поведение всех котов», «Ржу, кот такой: «Эй, человек, зацени землетрясение», «Я именно так себя веду, когда мой парень играет», «Мне кажется, кот просто знает о вреде компьютерных игр и заботиться о человеке», - комментируют видео пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

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    Теги: шутки кот курьез
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