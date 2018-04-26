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    В музее мадам Тюссо появилась первая восковая скульптура Мелании Трамп

    По мнению пресс-секретаря первой леди США фигура получилась очень удачной
    Мелания Трамп уже больше года является первой леди Америки, входит в рейтинги самых стильных женщин мира, но до недавнего времени музей мадам Тюссо обходил ее своим вниманием. Вчера в нью-йоркском филиале музея была представлена первая восковая копия Мелании, и, по мнению бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который присутствовал
    • 26 Квiтня, 11:27
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    Восковая копия Мелании Трамп
    Восковая копия Мелании Трамп

    По мнению пресс-секретаря первой леди США фигура получилась очень удачной

    Мелания Трамп уже больше года является первой леди Америки, входит в рейтинги самых стильных женщин мира, но до недавнего времени музей мадам Тюссо обходил ее своим вниманием.

    Вчера в нью-йоркском филиале музея была представлена первая восковая копия Мелании, и, по мнению бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который присутствовал на презентации, она получилась очень удачной.

    Восковая Мелания заняла место рядом с восковым Дональдом Трампом, а в непосредственной близости от них находятся скульптуры папы римского Франциска, Махатмы Ганди и Фиделя Кастро. 

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    В музее мадам Тюссо появилась первая восковая скульптура Мелании Трамп
    В музее мадам Тюссо появилась первая восковая скульптура Мелании Трамп
    В музее мадам Тюссо появилась первая восковая скульптура Мелании Трамп

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    Фото: журнал Hello!

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