В музее мадам Тюссо появилась первая восковая скульптура Мелании Трамп
- 26 Квiтня, 11:27
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Восковая копия Мелании Трамп
По мнению пресс-секретаря первой леди США фигура получилась очень удачной
Мелания Трамп уже больше года является первой леди Америки, входит в рейтинги самых стильных женщин мира, но до недавнего времени музей мадам Тюссо обходил ее своим вниманием.
Вчера в нью-йоркском филиале музея была представлена первая восковая копия Мелании, и, по мнению бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который присутствовал на презентации, она получилась очень удачной.
Восковая Мелания заняла место рядом с восковым Дональдом Трампом, а в непосредственной близости от них находятся скульптуры папы римского Франциска, Махатмы Ганди и Фиделя Кастро.
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Фото: журнал Hello!