В Шотландии продали самую дорогую овцу в мире



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Торги за животное по кличке Двойной Алмаз проходили ожесточенно

В Шотландии на аукционе продали шестимесячного ягненка породы тексель по кличке Двойной Алмаз. Он обошелся владельцам в £367,5 тысячи ($490 тысяч). Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что торги начались с $13 тысяч и проходили ожесточенно. Настолько, что троим участникам аукциона пришлось договориться о совместном владении Двойным Алмазом.

Один из трех владельцев овцы Джефф Эйкен рассказал, что присматривался к ней в течение нескольких недель до аукциона. Эйкен считает, что Двойной Алмаз генетически совершенен.

«Это то же самое, что и любой другой бизнес — скачки или скотоводство. Время от времени появляется что-то особенное, а вчера появился еще один особенный тексель. Каждый хотел получить свою долю», — объяснил он.

Тексель — это очень популярная порода овец с небольшого одноименного острова, расположенного недалеко от Нидерландов. Примерно в 1933 году текселей привезли во Францию, а в 1970 году — в Великобританию. Согласно исследованию EBLEX British Sheep Breed 2012 года, на эту породу приходится 27% рынка Великобритании. По данным исследования, тексель — вторая по распространенности порода. Эти овцы постоянно продаются за пятизначные суммы, но новая «битва» стала особенно напряженной, отметил Эйкен.

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