Уморительные фото собак, которые заставят вас хохотать в голос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы собрали фото самых забавных собак, которые дурачатся, гуляют, общаются с хозяевами и с другими животными

Собаки всегда на позитиве и никому не дадут хандрить и грустить почем зря, что бы ни происходило. Они не любят сидеть на месте и действительно умеют наслаждаться жизнью в настоящем.

Мы собрали фото самых забавных собак, которые дурачатся, гуляют, общаются с хозяевами и с другими животными и просто радуются мелочам. Чего и вам желаем. Иногда очень полезно забыть обо всех проблемах и просто от души повеселиться, как это делают наши четвероногие друзья.

Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.