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    Жизнь

    В ссадинах и гематомах. В Москве обнаружили мертвой известную актрису

    • Розсилка
    В ссадинах и гематомах. В Москве обнаружили мертвой известную актрису

    В августе артистку госпитализировали с побоями

    Российскую актрису кино и театра Нину Акимову нашли мертвой в своей квартире в Москве, сообщают российские СМИ.

    Полиция ведет проверку. Предположительно, смерть наступила от естественных причин, но при осмотре тела 75-летней актрисы правоохранители обнаружили травмы — ссадину на лбу и гематомы в области глаз.

    В августе 2019 года Акимова была госпитализирована с побоями, в ноябре 2020 года она пропала, в связи с чем директор Росcийского академического молодежного театра подавала заявление в полицию. Нина Акимова работала в РАМТе с 1983 года, снималась в фильмах «Дуэль», «Метель».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес умер
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