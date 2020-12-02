23-летняя инстадива похвасталась роскошным личным самолетом (фото)

Поклонники бизнесвумен обвинили ее в хвастовстве в комментариях

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер подверглась критике в сети за демонстрацию своей роскошной жизни. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах Кайли сидит в кресле на борту собственного самолета. Салон бизнес-джета выполнен из белой кожи и отделан панелями из дерева, пол покрыт светлым ковром. Дженнер снялась в кожаных брюках, черном лонгсливе, ботинках того же цвета и коричневой шубе. Рядом с ней стоит сумка Hermes Birkin в тон верхней одежде.

Поклонники бизнесвумен обвинили ее в хвастовстве в комментариях под опубликованным фото. «Она делает что-то полезное, кроме фотографий в роскошном самолете?», «Самое время летать на своем самолете в период пандемии», «Выглядит ужасно, пластиковая кукла», «Интересно, она вообще платит налоги?» — писали пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.