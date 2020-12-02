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    Шоу-биз

    23-летняя инстадива похвасталась роскошным личным самолетом (фото)

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    Инстадива Кайли Дженнер - 23-летняя инстадива похвасталась роскошным личным самолетом (фото)
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Поклонники бизнесвумен обвинили ее в хвастовстве в комментариях

    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер подверглась критике в сети за демонстрацию своей роскошной жизни. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram.

    На размещенных кадрах Кайли сидит в кресле на борту собственного самолета. Салон бизнес-джета выполнен из белой кожи и отделан панелями из дерева, пол покрыт светлым ковром. Дженнер снялась в кожаных брюках, черном лонгсливе, ботинках того же цвета и коричневой шубе. Рядом с ней стоит сумка Hermes Birkin в тон верхней одежде.

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    23-летняя инстадива похвасталась роскошным личным самолетом (фото)
    23-летняя инстадива похвасталась роскошным личным самолетом (фото)
    23-летняя инстадива похвасталась роскошным личным самолетом (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Поклонники бизнесвумен обвинили ее в хвастовстве в комментариях под опубликованным фото. «Она делает что-то полезное, кроме фотографий в роскошном самолете?», «Самое время летать на своем самолете в период пандемии», «Выглядит ужасно, пластиковая кукла», «Интересно, она вообще платит налоги?» — писали пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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