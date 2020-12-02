«Наши поцелуйчики бесконечны»: Наталья Могилевская призналась в любви Ирине Билык

Звезда проявила чувства к своей коллеге по сцене

Певица Наталья Могилевская в своем Инстаграме показала снимок с коллегой по сцене ─ Ириной Билык. В подписи к фото она призналась ей в любви.

Артистки стоят в обнимку, Ирина в стильной шляпе и пальто с принтом, а Наталья в леопардовом платье и массивных украшениях на шее. Обе звезды - блондинки.

«Моя любимая, моя идеальная, моя звезда! Как же я люблю твои песни, всегда помни, что я рядом и я твой друг. Мои поцелуи от блондинки к блондинке», - аписала Наталья.

«Люблю и наши поцелуйчики бесконечны», - прокомментировала фото Ирина Билык.

«Очень красивые», «Две любимки», «Две грации», «Две красотки, песни обоих каждой своей строчкой пробирают до мурашек», «Две звезды - две светлых повести», - написали фанаты под фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.