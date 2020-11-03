В Виннице умер актер из фильма «В бой идут одни «старики»
Прощание с Немченко состоится 3 ноября
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В Виннице умер украинский и советский актер Александр Немченко, больше известный зрителю по роли Ивана Федоровича в фильме «В бой идут одни «старики».
Об этом сообщается на Фейсбук-странице Винницкого академического музыкально-драматического театра имени Николая Садовского.
«Отошел в вечность Александр Немченко ... Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца», - отмечают в театре.
Прощание состоится 3 ноября в 16:00 в «Реквиеме» (ул. Батозька) в Виннице, а похоронят Александра Немченко в Киеве.
Немченко является заслуженным артистом Украины, на его счету 122 роли в театре и четыре в фильмах. Популярным он стал после того, как сыграл добродушного, веселого, безотказного барабанщика второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича в фильме «В бой идут одни старики».
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