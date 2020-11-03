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    Жизнь

    В Виннице умер актер из фильма «В бой идут одни «старики»

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    <p>Прощание с Немченко состоится 3 ноября</p> <div></div> - В Виннице умер актер из фильма «В бой идут одни «старики»

    Прощание с Немченко состоится 3 ноября

    Звезду фильма В бой идут одни старики похоронят в Ровно

    В Виннице умер украинский и советский актер Александр Немченко, больше известный зрителю по роли Ивана Федоровича в фильме «В бой идут одни «старики».

    Об этом сообщается на Фейсбук-странице Винницкого академического музыкально-драматического театра имени Николая Садовского.

    «Отошел в вечность Александр Немченко ... Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца», - отмечают в театре.

    Прощание состоится 3 ноября в 16:00 в «Реквиеме» (ул. Батозька) в Виннице, а похоронят Александра Немченко в Киеве.

    Немченко является заслуженным артистом Украины, на его счету 122 роли в театре и четыре в фильмах. Популярным он стал после того, как сыграл добродушного, веселого, безотказного барабанщика второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича в фильме «В бой идут одни старики».

    Ранее вдова Шона Коннери рассказала о тяжелых последних днях актера.

    Она подчеркнула, что последние дни своей жизни Коннери потерял способность общаться с близкими

    актер умер Ровно
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