В Виннице умер актер из фильма «В бой идут одни «старики»

Звезду фильма В бой идут одни старики похоронят в Ровно

В Виннице умер украинский и советский актер Александр Немченко, больше известный зрителю по роли Ивана Федоровича в фильме «В бой идут одни «старики».

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Винницкого академического музыкально-драматического театра имени Николая Садовского.

«Отошел в вечность Александр Немченко ... Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца», - отмечают в театре.

Прощание состоится 3 ноября в 16:00 в «Реквиеме» (ул. Батозька) в Виннице, а похоронят Александра Немченко в Киеве.

Немченко является заслуженным артистом Украины, на его счету 122 роли в театре и четыре в фильмах. Популярным он стал после того, как сыграл добродушного, веселого, безотказного барабанщика второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича в фильме «В бой идут одни старики».

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