Вчені знайшли печатку, що може підтверджувати біблійні передбачення кінця світу

Знахідка може свідчити про біблійне попередження щодо загибелі Юдеї

Ізраїльські археологи знайшли в Єрусалимі глиняну печатку віком понад 2600 років із чітким відбитком пальця. Ще більше зацікавлення викликає напис на артефакті, який пов’язують з одним із найтривожніших біблійних моментів – попередженням про загибель Юдеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

На артефакті, відомому як булла, написано: «Належить Йедайє (синові) Асаягу». Цей напис зроблено стародавньою єврейською мовою і датується періодом Першого Храму. На звороті печатки також видно відбиток пальця – можливо, її власника.

Ім’я Асаягу зустрічається в Біблії як ім’я одного з довірених осіб царя Юдеї Йосії. Саме Йосія, згідно з текстом, наказав провести релігійні реформи після того, як у храмі знайшли священний сувій.

Цей сувій, імовірно книга Повторення Закону, містив попередження про голод, війну та вигнання за гріхи. Коли Йосія почув його зміст, він був настільки вражений, що розірвав на собі одяг і відправив радників, серед яких був Асаягу, змінювати ситуацію в Єрусалимі.

Знайдена печатка може свідчити про існування сина цього Асаягу, що, за словами вчених, підтверджує участь царських чиновників у подіях того часу. Артефакт міг використовуватися для запечатування сумки чи контейнера.

Печатка знайдена в районі Храмової гори. Подібні предмети зазвичай належали впливовим людям, оскільки прості мешканці не користувалися такими речами.

Стиль напису і спосіб виготовлення вказують на кінець VII — початок VI століття до нашої ери. Це був час, коли в Єрусалимі проводили ремонт Храму, який пізніше зруйнували вавилоняни у 586 році до н. е.

Саме під час цих робіт, як зазначається у Біблії (4 Царств 22:12 і 2 Параліпоменон 34:20), і був знайдений священний сувій. Його вміст став поштовхом до релігійних реформ у Юдеї.

Нагадаємо, нещодавно археологи виявили загадкову споруду у вигляді піраміди в Іудейській пустелі неподалік узбережжя Мертвого моря. Вона містить безліч стародавніх предметів, що прекрасно збереглися, вік яких перевищує 2 тис. років. Призначення її наразі невідоме.

А в Туреччині археологи виявили дві дуже рідкісні печатки із зображеннями тварин. Вік артефактів попередньо оцінений приблизно 7 тис. років.