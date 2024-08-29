У Туреччині знайдено 7000-річні печатки із зображеннями тварин (фото)

Археологи, які працюють на кургані Арслантепе в провінції Малатья на сході Туреччини, виявили дві печатки із зображеннями тварин віком 7000 років

У Туреччині археологи, які проводять розкопки на кургані Арслантепе, виявили два вкрай рідкісні печатки із зображеннями тварин. Вік артефактів попередньо оцінений приблизно 7 тис. років. Про це пише Arkeonews.

Згідно з інформацією, датування було здійснено не стільки за шарами, в яких були розкопані печатки, скільки за порівнювальним аналізом з іншими подібними артефактами.

Керівник розкопок, італійський професор Франческа Балоссі Рестеллі, розповів, що знайдені печатки датуються приблизно 5000 роком до нашої ери. Раніше під час розкопок у цьому ж місті було виявлено сотні печаток, датованих приблизно 3 000 роком до нашої ери.

Туреччина показала 7000-річні печатки із зображеннями тварин фото: AA

Інакше кажучи, знайдені артефакти стали найдавнішими печатками, знайденими будь-коли на території Арслантепе.

На місці розкопок кургану раніше було знайдено понад 2000 гербових печаток Yenisafak

До речі, це було перше місто-держава на території Анатолії. Він має статус об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Професор Рестеллі також зазначає, що на виявлених печатках вирізано фігури тварин.

Це говорить про те, що в період їх створення місцеве населення вже еволюціонувало в складну соціальну систему і створило державу, причому це сталося, судячи з артефактів, ще до винайдення писемності.

Арслантепе був адміністративним і торговим центром, про що свідчать структура палацу та численні печатки, які датуються 3300-3000 рр. до н. у світі відомих мечів. Місто було відоме тоді як Малітія, згідно з хетськими джерелами.