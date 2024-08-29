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У Туреччині знайдено 7000-річні печатки із зображеннями тварин (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Туреччині знайдено 7000-річні печатки із зображеннями тварин (фото)
Археологи працюють на кургані Арслантепе в провінції Малатья
фото із відкритих джерел

Археологи, які працюють на кургані Арслантепе в провінції Малатья на сході Туреччини, виявили дві печатки із зображеннями тварин віком 7000 років

У Туреччині археологи, які проводять розкопки на кургані Арслантепе, виявили два вкрай рідкісні печатки із зображеннями тварин. Вік артефактів попередньо оцінений приблизно 7 тис. років. Про це пише Arkeonews.

Згідно з інформацією, датування було здійснено не стільки за шарами, в яких були розкопані печатки, скільки за порівнювальним аналізом з іншими подібними артефактами.

Керівник розкопок, італійський професор Франческа Балоссі Рестеллі, розповів, що знайдені печатки датуються приблизно 5000 роком до нашої ери. Раніше під час розкопок у цьому ж місті було виявлено сотні печаток, датованих приблизно 3 000 роком до нашої ери.

Туреччина показала 7000-річні печатки із зображеннями тварин
Туреччина показала 7000-річні печатки із зображеннями тварин
фото: AA

Інакше кажучи, знайдені артефакти стали найдавнішими печатками, знайденими будь-коли на території Арслантепе.

На місці розкопок кургану раніше було знайдено понад 2000 гербових печаток
На місці розкопок кургану раніше було знайдено понад 2000 гербових печаток
Yenisafak

До речі, це було перше місто-держава на території Анатолії. Він має статус об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Професор Рестеллі також зазначає, що на виявлених печатках вирізано фігури тварин.

Це говорить про те, що в період їх створення місцеве населення вже еволюціонувало в складну соціальну систему і створило державу, причому це сталося, судячи з артефактів, ще до винайдення писемності.

Арслантепе був адміністративним і торговим центром, про що свідчать структура палацу та численні печатки, які датуються 3300-3000 рр. до н. у світі відомих мечів. Місто було відоме тоді як Малітія, згідно з хетськими джерелами.

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Теги: Туреччина археологія ЮНЕСКО археолог розкопки

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