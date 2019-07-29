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    Жизнь

    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде

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    Виктория Смеюха - Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Виктория Смеюха

    Звезда показала семью

    Популярная украинская певица Виктория Смеюха решила нестандартно отдохнуть. Нет, девушка не улетела на экзотические острова покорять пляжи. Участница дуэта «НеАнгелы» уехала на родную Харьковщину. Там звезду ожидали урожай огурцов и очень фотогеничны куры с петухом.

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    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде

    Себя на даче у родителей Вика показала в Instagram.

    «Вы думали, артисты только на курортах отдыхают? А нет! Любимое место, где можно быть самим собой - это родительская дача под Харьковом. Место, где прошло все наше детство», – поделилась звезда.

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