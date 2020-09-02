Виктор Ющенко объяснился в любви жене



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Третий президент Украины Виктор Ющенко

Ющенко нашел в жене сверхъестественные способности

Третий президент Украины Виктор Ющенко трогательно поздравил жену Екатерину с днем рождения и публично признался ей в любви. Полон нежных строк пост политик опубликовал в Фейсбуке.

Ющенко удивился, как его жена так много всего успевает, а также отметил, что горд тем, что много лет иду рука об руку с очаровательной, нежной, прекрасной леди.

«Иногда мне кажется, что у моей жены есть какие-то сверхъестественные способности, потому что я просто не представляю, как она все успевает. Если серьезно, то в первую очередь, она невероятно сильный характер, волю, мудрость, терпение и бесконечно доброе сердце. Я горжусь тем, что много лет иду рука об руку с очаровательной, нежной, прекрасной леди - мамой наших детей».

Также Виктор Ющенко раскрыл рецепт своего счастья.

«Если кто-то спросит «что такое счастье», я отвечу, что счастье - это быть мужем красивой женщины Екатерины, в которой сегодня день рождения».

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