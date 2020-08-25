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    Жизнь

    Директор Дворца «Украина» отпраздновал день рождение. Кто пришел поздравить (фото)

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    Виталина Ющенко, Ирина Билык, Алеся Бацман, Дмитрий Гордон и Наталья могилевская на дне рождения у Сергея Пермана - Директор Дворца «Украина» отпраздновал день рождение. Кто пришел поздравить (фото)
    Виталина Ющенко, Ирина Билык, Алеся Бацман, Дмитрий Гордон и Наталья могилевская на дне рождения у Сергея Пермана

    На снимках позируют Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман, Ирина Билык, Наталья Могилевская и другие знаменитости

    На дня состоялась вечеринка в честь дня рождения директора Дворца «Украина» Сергея Пермана. Как и положено, на праздник к «серому кардиналу» украинского шоу-бизнеса и бывшего продюсера Ани Лорак собрались много селебретиз.

    Фотографиями с торжества поделилась Виталина Ющенко - дочь третьего президента Украины Виктора Ющенка. На снимках позируют Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман, Ирина Билык, Наталья Могилевская и другие знаменитости. Самого именинника на фото не оказалось.

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    Директор Дворца «Украина» отпраздновал день рождение. Кто пришел поздравить (фото)
    Директор Дворца «Украина» отпраздновал день рождение. Кто пришел поздравить (фото)
    Директор Дворца «Украина» отпраздновал день рождение. Кто пришел поздравить (фото)
    Директор Дворца «Украина» отпраздновал день рождение. Кто пришел поздравить (фото)

    «Посетила празднование дня рождения моего давнего друга Сергея Пермана. Так приятно встретить на его празднике старых (но все же таких молодых и красивых))) друзей, с которыми давно не виделись. Эти эмоции не передать, когда вы встречаете, тех с кем у вас связаны приятные жизненные моменты», - подписала фото Виталина Ющенко.

    В отечественном шоу-бизнесе Перман - фигура неоднозначная. Когда пару лет назад журнал «Форбс» решил составить список самых влиятельных людей «украинской богемы», Сергей оказался в самом верху рейтинга «серых кардиналов».

    Его часто видят в компании с топовыми артистами, он улыбчив и немногословен, при этом многие его на всякий случай побаиваются (или уважают) и, видимо, имеют на это причины.

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    Сергей Перман

    Сам же Перман называет себя консультантом артистов, которые обращаются к нему по разным поводам - и он либо дает советы, либо разруливает ситуацию. Такой себе кризис-менеджер или, как он сам себя назвал в одном интервью, «универсальный солдат шоу-бизнеса». И это неплохое качество для директора главной площадки страны.

    знаменитости Наталья Могилевская Ани Лорак День рождения Ирина Билык Дмитрий Гордон
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