Директор Дворца «Украина» отпраздновал день рождение. Кто пришел поздравить (фото)



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Виталина Ющенко, Ирина Билык, Алеся Бацман, Дмитрий Гордон и Наталья могилевская на дне рождения у Сергея Пермана

На снимках позируют Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман, Ирина Билык, Наталья Могилевская и другие знаменитости

На дня состоялась вечеринка в честь дня рождения директора Дворца «Украина» Сергея Пермана. Как и положено, на праздник к «серому кардиналу» украинского шоу-бизнеса и бывшего продюсера Ани Лорак собрались много селебретиз.

Фотографиями с торжества поделилась Виталина Ющенко - дочь третьего президента Украины Виктора Ющенка. На снимках позируют Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман, Ирина Билык, Наталья Могилевская и другие знаменитости. Самого именинника на фото не оказалось.

«Посетила празднование дня рождения моего давнего друга Сергея Пермана. Так приятно встретить на его празднике старых (но все же таких молодых и красивых))) друзей, с которыми давно не виделись. Эти эмоции не передать, когда вы встречаете, тех с кем у вас связаны приятные жизненные моменты», - подписала фото Виталина Ющенко.

В отечественном шоу-бизнесе Перман - фигура неоднозначная. Когда пару лет назад журнал «Форбс» решил составить список самых влиятельных людей «украинской богемы», Сергей оказался в самом верху рейтинга «серых кардиналов».

Его часто видят в компании с топовыми артистами, он улыбчив и немногословен, при этом многие его на всякий случай побаиваются (или уважают) и, видимо, имеют на это причины.

Сергей Перман

Сам же Перман называет себя консультантом артистов, которые обращаются к нему по разным поводам - и он либо дает советы, либо разруливает ситуацию. Такой себе кризис-менеджер или, как он сам себя назвал в одном интервью, «универсальный солдат шоу-бизнеса». И это неплохое качество для директора главной площадки страны.