София Ротару показала фото с празднования 50-летия сына



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Певица София Ротару провела день в компании Руслана Евдокименко и своих взрослых внуков instagram.com/sofiarotaru.official/

Поклонники поразились тому, как молодо выглядит певица

Певица София Ротару отпраздновала день рождения единственного сына Руслана Евдокименко, которому 24 августа исполнилось 50 лет.

В честь юбилея мужчина собрал всю семью за большим столом. Именинник был в джинсах и принтованной рубашке, а его жена Светлана облачилась в черное платье из шифона. Сама София Михайловна предпочла надеть платье-сорочку каштанового цвета с вышивкой и тонким поясом и расклешенными рукавами. Она распустила волосы и сделала нежный макияж, подчеркивающий природную красоту. Также на празднике были ее внуки Анатолий и София.

Подписчики отметили, что Ротару обладает не только красотой, но и надежной опорой. «Это счастье — жить такой дружной семьей», «Как шикарно выглядите», «Сын выглядит старше матери», «Нет слов. Вы потрясающе красивы», «София Михайловна! Нет вам равных», «Время над вами не властно, вы красотка», — прокомментировали фотографии пользователи Сети.

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