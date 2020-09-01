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    Жизнь

    София Ротару показала фото с празднования 50-летия сына

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    <p>Певица София Ротару провела день в компании Руслана Евдокименко и своих взрослых внуков</p> <div></div> - София Ротару показала фото с празднования 50-летия сына

    Певица София Ротару провела день в компании Руслана Евдокименко и своих взрослых внуков

    instagram.com/sofiarotaru.official/

    Поклонники поразились тому, как молодо выглядит певица

    Певица София Ротару отпраздновала день рождения единственного сына Руслана Евдокименко, которому 24 августа исполнилось 50 лет.

    В честь юбилея мужчина собрал всю семью за большим столом. Именинник был в джинсах и принтованной рубашке, а его жена Светлана облачилась в черное платье из шифона. Сама София Михайловна предпочла надеть платье-сорочку каштанового цвета с вышивкой и тонким поясом и расклешенными рукавами. Она распустила волосы и сделала нежный макияж, подчеркивающий природную красоту. Также на празднике были ее внуки Анатолий и София.

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    София Ротару показала фото с празднования 50-летия сына
    София Ротару показала фото с празднования 50-летия сына
    София Ротару показала фото с празднования 50-летия сына
    София Ротару показала фото с празднования 50-летия сына
    София Ротару показала фото с празднования 50-летия сына
    София Ротару показала фото с празднования 50-летия сына
    София Ротару показала фото с празднования 50-летия сына
    instagram.com/sofiarotaru.official/

    Подписчики отметили, что Ротару обладает не только красотой, но и надежной опорой. «Это счастье — жить такой дружной семьей», «Как шикарно выглядите», «Сын выглядит старше матери», «Нет слов. Вы потрясающе красивы», «София Михайловна! Нет вам равных», «Время над вами не властно, вы красотка», — прокомментировали фотографии пользователи Сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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    знаменитости певица шоу-бизнес День рождения София Ротару
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